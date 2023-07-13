Эксперт дал совет по повышению эффективности жиросжигающих тренировок

Специалисты рассказали: чтобы сжигать больше жира за меньшее время, необходимо заниматься по системе высокоинтенсивных интервальных тренировок — HIIT. Это объясняется тем, что тело регистрирует упражнения высокой интенсивности как стрессовый фактор и увеличивает производство высвобождающих жир гормонов катехоламинов. «Так как организм не повышает количество катехоламинов в той же степени во время выполнения стационарной кардиотренировки, вы, вероятнее всего, растопите больше абдоминального жира, занимаясь HIIT, даже если будете сжигать одинаковое количество калорий», — пояснил доктор медицинских наук Гейл Трапп.