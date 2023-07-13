Признаки головной боли, с которыми стоит срочно обратиться к врачу

Головная боль — проблема, от которой страдают практически все люди. Однако мало кто знает, что она бывает совершенно разной. Подробнее о ее видах, причинах возникновения и диагностике «Вечерней Москве» рассказал врач-невролог «Клиники Фомина» Валерий Куваев.

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Виды головной боли

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По его словам, причины возникновения головной боли делят на две большие группы — первичные и вторичные.

— Первичные боли — а это 90 процентов всех головных болей — возникают в ответ на определенные сигналы в нервной системе. Это как раз те боли, где, к счастью, нет какого-нибудь повреждения — только химические процессы. Поэтому они редко требуют подробного обследования, а для диагностики часто хватает подробной беседы и дневника наблюдений, — пояснил врач.

Самые частые из первичных болей:

головная боль напряжения;

мигрень.

— Мигрень, например, может проявляться болью в лице, за глазом, а боль жевательных мышц — отдавать в темечко. Но есть и более редкие виды. Например, головная боль при оргазме или кратковременная головная боль от мороженого, — перечислил Куваев.

При вторичных — головная боль является уже одним из симптомов какой-то другой болезни, то есть часто есть реальное повреждение в непосредственной близости от нервной системы головы, объяснил специалист.

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— На эту группу приходится очень много разных редких причин, ведь боль сопровождает и такие болезни, как опухоли мозга, инсульт или менингит. Такие состояния уже требуют своевременного лечения, потому что без вмешательств в течение основной болезни может стать хуже, — предостерег врач.

Именно когда подозревается вторичная боль, начинаются подробные обследования, чтобы исключить или подтвердить возникшие догадки. К счастью, такие боли бывают относительно редко, заметил доктор.

Когда стоит обратиться к врачу

Чтобы не упустить опасное или взять под контроль неопасное, требуется визит к неврологу, подчеркнул специалист. Это стоит сделать, когда:

головные боли редкие, но очень сильные и выбивают из нормальной жизни;

головные боли привычные, но становятся чаще, подбираясь к 10 дням с болью в месяц;

характер головной боли и ее ощущение резко изменились.

Особенно если это ночная боль или она сопровождается еще какими-то симптомами (оглушенность, головокружение, слабость в руке и другие).