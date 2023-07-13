Врач рассказала, как обработать рану без аптечки

"Даже маленький порез может привести к большим проблемам, вплоть до сепсиса – заражения крови, ведущего к летальному исходу. И вероятность подхватить столбняк выше в несколько раз, если вы никогда не делали прививки или не обновляли ее раз в пять лет" – предупредила врач.