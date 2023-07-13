Врач сообщила о рисках заражения крови даже из-за небольшого пореза на пляже

Рану необходимо промыть чистой водой из бутылки и прижать ее чистой тканью.

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Полученный на пляже порез, в случае отсутствия аптечки и чистой воды, стоит обработать спиртным с минимальным количеством примесей. Об этом рассказала NEWS.ru врач-терапевт Ольга Чиркова. Она подчеркнула, что если рана является глубокой и имеет рваные края, то пострадавшему нужно срочно обратиться в травмпункт.

Также терапевт отметила, что аптечку можно попросить у отдыхающих рядом автомобилистов, а если такой возможности нет, то можно использовать подручные средства.

Рану необходимо промыть чистой водой из бутылки и прижать ее чистой тканью, чтобы перестали идти кровь. Если нет доступа к чистой воде - следует использовать алкоголь, в котором содержится минимальное количество примесей.

Подорожник, по словам медика, можно прикладывать только к небольшой поверхностной ране. Однако даже маленький порез может обернуться большими проблемами, вплоть до заражения крови, которое может привести к летальному исходу.

В том числе если человек никогда не ставил прививки, есть вероятность заразиться столбняком. Кроме того, после пореза ткани могут неправильно срастись, что может негативно повлиять на работу нервных окончаний.