В Роспотребнадзоре рассказали о рисках контакта с уличными животными

За шесть месяцев этого года 19 жителей Красноярского края заболели эхинококкозом. Об этом сообщил сегодня руководитель краевого управления Роспотребнадзора Дмитрий Горяев. В целом по стране ежегодная заболеваемость этим опасным паразитарным заболеванием составляет 500-600 случаев.

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Опасность могут представлять даже домашние кошки, если у них есть возможность контактировать с дикими грызунами - например, ловить мышей на даче. Самое неприятное, что для лечения последствий эхинококкоза необходима хирургическая операция.

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"Практически все заболевшие - взрослые, и только один диагноз был установлен 14-летней девочке, которая часто контактировала с бездомными животными. Ей, как и многим другим, потребовалось оперативное вмешательство. Заражение чаще всего происходило через контакты с собаками и кошками и при выделке шкур диких животных", - пояснил Дмитрий Горяев в своем Telegram-канале.

Как происходит заражение эхинококкозом

Это паразитарное заболевание вызывается крошечными ленточными червями, которые развиваются из попавших в организм человека личинок паразитов.

Чаще всего яйца паразитов попадают на руки при контакте с инфицированными собаками и кошками, еще выше риск при тесном контакте между детьми и их домашними питомцами.

Кроме того, заразиться можно, проглотив личинки вместе с частицами почвы (например, с плохо промытой огородной зеленью, овощами или клубникой), а также водой, зараженной инфицированными собачьими или кошачьими экскрементами.

Заражаются эхинококкозом и охотники - при разделке туш убитых животных.

Чем опасен эхинококкоз

Есть две основные формы заболевания - кистозный и альвеолярный.

Кистозная форма эхинококкоза развивается в результате инфицирования личиночной стадией Echinococcus granulosus. Этот ленточный червь длиной 2-7 мм обнаруживается у собак (основной хозяин), а также у овец, коров, коз и свиней.

В большинстве случаев паразиты поражают печень и легкие, но также встречаются случаи поражения других органов.

Заболевание долгое время может иметь скрытое течение, без неприятных симптомов. Но со временем в органах инфицированного человека происходит медленное формирование кист.

В результате роста кист возникает дискомфорт в верхней части живота или груди, появляется тошнота, рвота или кашель. Разрыв кистозной оболочки может привести к развитию тяжелой аллергической реакции и летальному исходу.

Если инфицирование подтверждено, врач принимает решение о необходимости хирургического лечения.

Более опасна альвеолярная форма эхинококкоза, которая развивается при инфицировании личиночной стадией Echinococcus multilocularis ленточного червя длиной ~ 1-4 мм, обнаруженного у лис, собак (основных хозяев). Мелкие грызуны являются промежуточными хозяевами для паразита.

При альвеолярном эхинококкозе образуются опухоли в печени с метастазированием в легкие, мозг и другие органы. При отсутствии лечения, альвеолярная форма эхинококкоза смертельна.

"Поскольку заболевание долгое время протекает в латентной стадии, поражения органов обнаруживаются спустя годы. Как правило, это происходит случайно - во время плановых медицинских осмотров, что говорит о важности своевременного прохождения профилактических осмотров", - отмечают в Роспотребнадзоре.

Как диагностируется эхинококкоз

Симптомы заболевания:- боли в правом подреберье,- увеличение печени,- слабость,- тошнота, рвота,- одышка, кашель с прожилками крови в мокроте (при поражении легких).

Достоверно диагностировать эхинококкоз позволяют визуальные методы исследования - МРТ, КТ, УЗИ и рентгенологическое исследование.

Меры предосторожности

- Владельцы кошек и собак должны регулярно проводить дегельминтизацию питомцев.

- Во время выгула - обязательно собирать фекалии за своей собакой и утилизировать их.

- После контакта с животными, по возвращении домой, после туалета, перед приготовлением пищи необходимо мыть руки с мылом. Важно приучить к этому детей.

- Не позволяйте домашним животным охотиться на грызунов во время выгула.