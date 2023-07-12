Педиатор предупредила об опасности купания в реках и озерах

Купание в реках и озерах может быть опасным, поскольку в пресной воде размножаются опасные микроорганизмы. Об этом в беседе с РИАМО предупредила старший педиатр «АО Медицина» Екатерина Морозова. Она отметила, что случайно попав в организм человека, паразиты могут вызвать серьезные заболевания.
«Чаще всего возможно заразиться различными паразитами. Например, лямблиями, которые могут попасть в организм через зараженную воду, если глотнуть ее во время купания. Также в реках, прудах и озерах могут находиться яйца некоторых паразитов, так как пресная вода служит отличной средой для их размножения», — рассказала Морозова.
Кроме того, по ее словам, можно заразиться педикулезом, поскольку вши не боятся воды и любят чистые волосы. Также пресная вода опасна появлением так называемого «зуда купальщиков» (шистосоматидный дерматит), возбудитель которого паразитирует на водоплавающих птицах, заключила врач.
Ранее Роспотребнадзор разрешил жителям Санкт-Петербурга купаться в Верхнем и Среднем Суздальских озерах.
До этого эколог рассказал, опасно ли купаться в Черном море после разрушения Каховской ГЭС.