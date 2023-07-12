Педиатор предупредила об опасности купания в реках и озерах

«Чаще всего возможно заразиться различными паразитами. Например, лямблиями, которые могут попасть в организм через зараженную воду, если глотнуть ее во время купания. Также в реках, прудах и озерах могут находиться яйца некоторых паразитов, так как пресная вода служит отличной средой для их размножения», — рассказала Морозова.