Кардиолог назвала опасные последствия учащенного пульса

Кардиолог, психолог, кандидат медицинских наук Анна Кореневич рассказала о причинах тахикардии, которую чаще всего называют «высоким» или «учащенным» пульсом, а также как это влияет на здоровье человека.

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«Довольно много людей обращаются к кардиологам с проблемой «высокого» пульса. Правда, в лексиконе врачей такого термина нет, есть термин тахикардия, который означает, что частота сердечных сокращений выше 80 в минуту», – рассказала кардиолог.

По словам Кореневич, тахикардию нельзя назвать ни чем-то плохим, ни чем-то хорошим, и также нельзя назвать диагнозом. Тахикардия – описания нормальной реакции сердца на разнообразные обстоятельства, пояснила врач.

Как правило, тахикардия, или учащенный пульс, проявляется:

Во время или после физической нагрузки, но у здорового человека пульс возвращается в нормальное состояние в течение 10 минут;

Во время проявления любых эмоций: радости, печали, злости и агрессии, особенно ярко – при приступах паники, страха и тревоги;

В жаркую погоду;

В душных помещениях;

Когда человек много стоит на ногах;

После еды;

После употребления крепких напитков, таких как чай, кофе или алкоголь.

Кореневич сообщила, что тахикардия в редких случаях является симптомом заболевания сердца. Однако она может быть следствием сердечной недостаточности или нарушения ритма сердца. Также тахикардия может быть симптомом анемии, признаком внутреннего кровотечения или проблем со щитовидной железой.