Врач рассказала, когда вода в пластиковой бутылке становится смертельно опасной

Врач-терапевт рассказала, когда вода в пластиковой бутылке становится смертельно опасной
Главный внештатный терапевт Минздрава Пермского края, доктор медицинских наук Наталья Корягина рассказала, когда вода пластиковой бутылке становится смертельно опасной.
По словам специалиста, во время жары из пластиковой бутылки выделяется ядовитое вещество, которое отравляет содержащуюся в ней воду. В частности, такое происходит, если ёмкость оставить в припаркованном под солнцем автомобиле.
«При нагревании до 40-50 градусов пластиковая бутылка начинает выделять бисфенол А. Полезная вода превращается в токсичный коктейль», – написала Корягина в своих соцсетях.
При этом она предупредила, что в этом случае опасное вещество будут накапливаться в человеческом организме, а потом может спровоцировать сердечно-сосудистые и аутоиммунные заболевания, гормональных дисбаланс, ожирение и злокачественные опухоли.
В этой связи врач рекомендует во время аномальной жары приобретать воду исключительно в стеклянной таре.
Как ранее сообщала «Свободная пресса», врач-гастроэнтеролог Юлия Чуева рассказала, можно ли запивать пищу водой.