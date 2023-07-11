Врач рассказала, когда вода в пластиковой бутылке становится смертельно опасной

Главный внештатный терапевт Минздрава Пермского края, доктор медицинских наук Наталья Корягина рассказала, когда вода пластиковой бутылке становится смертельно опасной.

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По словам специалиста, во время жары из пластиковой бутылки выделяется ядовитое вещество, которое отравляет содержащуюся в ней воду. В частности, такое происходит, если ёмкость оставить в припаркованном под солнцем автомобиле.

«При нагревании до 40-50 градусов пластиковая бутылка начинает выделять бисфенол А. Полезная вода превращается в токсичный коктейль», – написала Корягина в своих соцсетях.

При этом она предупредила, что в этом случае опасное вещество будут накапливаться в человеческом организме, а потом может спровоцировать сердечно-сосудистые и аутоиммунные заболевания, гормональных дисбаланс, ожирение и злокачественные опухоли.

В этой связи врач рекомендует во время аномальной жары приобретать воду исключительно в стеклянной таре.