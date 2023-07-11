Перечислены самые распространенные причины заболеваний в отпуске

Врач-терапевт Юлия Сайфуидинова поделилась информацией о возможных причинах заболеваний во время отпуска. Ее слова приводит "Москва 24".

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Одной из них является резкая смена климата, что может вызвать дискомфортные ощущения, включая головную боль, тошноту и повышение температуры. Для предотвращения этих проблем рекомендуется пить достаточное количество воды, избегать переедания и отказаться от жирной, жареной и острой пищи.

Загар также может стать причиной заболеваний. Ультрафиолетовое излучение может повредить кожу и вызвать появление герпеса на губах. Поэтому необходимо использовать солнцезащитный крем с высоким защитным фактором, особенно при высоком ультрафиолетовом индексе.

Кондиционеры также могут способствовать заболеваниям. Резкие перепады температуры и влажная среда в кондиционируемых помещениях могут спровоцировать развитие различных микроорганизмов, таких как легионеллы и плесневые грибки. Поэтому важно узнать, когда последний раз производилась очистка кондиционера.

Необходимо быть осторожным с местной водой, так как она может быть небезопасной. Рекомендуется пить бутилированную воду или предварительно кипятить местную воду.