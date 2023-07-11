Врач рассказала, как внешность выдает болезни желудочно-кишечного тракта

«В первую очередь стоит обратить внимание на цвет лица – он должен быть ровным бледно-розовым с легким румянцем. Желтоватая кожа и сосудистые звездочки являются симптомами патологий печени. При высыпаниях на лице можно заподозрить и болезни поджелудочной железы, и желчного пузыря, и болезни печени. Налет на языке белого цвета и неприятный запах изо рта могут свидетельствовать о язвенной болезни, нарушении в работе пищеварении. При панкреатите (воспалении поджелудочной железы) вместе с зудом могут быть кожные высыпания», – сообщила Алла Неруллина.