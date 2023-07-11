Врач рассказала, как внешность выдает болезни желудочно-кишечного тракта
Гастроэнтеролог Неруллина сообщила, что налет на языке может указывать на язвенную болезнь.
Болезни желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) могут сказываться на внешности человека. Об этом «Газете.Ru» рассказала гастроэнтеролог поликлиники ЦКБ РЖД-Медицина на Часовой Алла Неруллина.
«В первую очередь стоит обратить внимание на цвет лица – он должен быть ровным бледно-розовым с легким румянцем. Желтоватая кожа и сосудистые звездочки являются симптомами патологий печени. При высыпаниях на лице можно заподозрить и болезни поджелудочной железы, и желчного пузыря, и болезни печени. Налет на языке белого цвета и неприятный запах изо рта могут свидетельствовать о язвенной болезни, нарушении в работе пищеварении. При панкреатите (воспалении поджелудочной железы) вместе с зудом могут быть кожные высыпания», – сообщила Алла Неруллина.
Гастроэнтеролог отметила, что от лекарств, назначаемых при болезнях ЖКТ, могут наблюдаться побочные эффекты – язвочки в ротовой полости, которые очень болезненно реагируют при употреблении горячей, острой и кислой еды.
По словам врача, при болезни желудочно-кишечного тракта могут проявляться повышением температурой.
«Температура 37-37,5С может свидетельствовать о гепатите, циррозе печени, а при болезнях желчевыводящих путей она может повышаться до 39С и выше, при этом будет наблюдаться подергивание скелетных и мимических мышц», – уточнила Неруллина.