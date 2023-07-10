Врач объяснил, чем опасен синдром Гийена-Барре

Без своевременного обращения к врачу и надлежащего лечения синдром Гийена-Барре может привести к параличу или даже к летальному исходу. Об этом в беседе с «Известиями» заявил главный внештатный детский аллерголог-иммунолог Минздрава Московской области Андрей Продеус.

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По словам специалиста, синдром Гийена-Барре врачи диагностируют чаще всего при тяжелых инфекциях, вызванных вирусами. Это осложнение заболеваний, которое в итоге способно оставить человека парализованным или привести к смерти.

К счастью, синдром Гийена-Барре хорошо поддается лечению, отмечает эксперт, подчеркивая, что симптомы должны быть выявлены как можно раньше.

Наиболее действенным лечением синдрома Гийена-Барре Продеус назвал введение высоких доз иммуноглобулина внутривенно.