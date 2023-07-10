Врач назвала две самые частые ошибки гипертоников

Отказ от физической активности и недосып являются частыми ошибками людей с гипертонической болезнью. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.

© m24.ru

"Частая ошибка гипертоников – это не заниматься физической активностью, не гулять, не делать зарядку или какие-то аэробные нагрузки", – отметила эксперт.

Физическая нагрузка тренирует в том числе и сосуды. За счет перераспределения крови и активной работы мышц улучшается состояние сосудистой стенки. Но заниматься лучше, когда давление не повышено. Как правило, если человек пьет гипотензивные препараты, то оно будет в норме.

Другая распространенная ошибка тех, кто страдает от гипертонии, – это недосып. "Недостаток сна очень плохо сказывается на всех людях, но особенно – на гипертониках. Когда человек недостаточно спит, это сильно отражается на его нервной системе. Во многом перенапряжение последней сказывается на тонусе сосудов и может способствовать повышению давления", – заключила терапевт.