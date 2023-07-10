Врач рассказала, как минеральная вода вредит здоровью

Около 70% человеческого организма состоит из воды, поэтому крайне важно поддерживать водный баланс. Некоторые с этой целью пьют минералку. Что важно знать о ее составе, и как она способна навредить здоровью, порталу 74.RU рассказала гастроэнтеролог Галина Барташевич.

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По словам специалиста, избыток минеральных солей может негативно отразиться на пациентах, страдающих от заболеваний почек, сердечно-сосудистой системы и повышенного артериального давления. Помимо этого, регулярное употребление минеральной воды с высоким содержанием фтора провоцирует развитие флюороза, нарушение прочности костей и возникновение кариеса, добавила она.

Но и это не все опасности, подстерегающие любителей освежающей минералки. Так, например, лечебная минеральная вода может привести к повышению концентрации калия в крови. Это, в свою очередь, грозит человеку нарушением сердечного ритма и концентрации магния в плазме, обратила внимание врач.