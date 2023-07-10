Стоматолог перечислил основные причины выпадения зубов

Причины выпадения зубов бывают разные. О наиболее распространенных из них порталу "Спорт-Экспресс" рассказал стоматолог Владимир Лосев.

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Во-первых, подобное может происходить из-за пародонтита. Как объяснил врач, пародонтальная связка выполняет несколько функций, в том числе поддержания зуба в полости рта. Связанные с ней патологии приводят к различным серьезным заболеваниям, и одним из них является пародонтит.

Кариес является еще одной частой причиной потери зубов. Он возникает из-за действия кислот, которые образуются в результате взаимодействия бактерий в полости рта с остатками пищи и сахаром. Такие кислоты атакуют эмаль зуба, постепенно разрушают ее, образуя небольшие дырочки – кариозные полости.

Если их не лечить, обращает внимание стоматолог, бактерии продолжают проникать внутрь зуба, нанося вред расположенной под эмалью более мягкой ткани под названием дентин. Достигнув ее, бактерии способны вызвать болезненные ощущения и разрушить ее. В дальнейшем у пациента возникает пульпит, который характеризуется не только сильной болью и инфекцией, но и потерей зуба.

Подобная проблема наблюдается и в другом случае. Так, когда из-за запущенного кариеса на одной стороне челюсти зуба уже нет, человеку при пережевывании пищи приходится нагружать другую. В подобной ситуации происходит потеря опорной зубной ткани, расшатывание и, соответственно, потеря зуба.