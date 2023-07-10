Врач рассказал, почему опасно купаться в фонтанах

Летом многие люди игнорируют запрет на купание в фонтанах, не подозревая о потенциальной опасности заражения опасными микроорганизмами. Об этом предупредил врач-эксперт Лаборатории «Гемотест», Денис Банный. Фонтаны не предназначены для купания и не имеют систем очистки, как в бассейнах, а также не содержат обеззараживающих веществ. Поэтому вода в них может быть загрязнена патогенными бактериями и паразитами, которые попадают туда с пылью и различными животными.

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Купание в фонтане может привести к инфекциям глаз, ушей и кожи. Паразиты, которые присутствуют в воде, могут вызывать воспаление и нагноение при попадании в глаза и уши, а также вызывать сыпь и зуд на коже. Более серьёзные инфекции, такие как острые кишечные инфекции, холера и гепатит А, также могут быть присутствующими в фонтанной воде. Кроме того, фонтаны могут представлять опасность из-за насосов, подсветок и электричества, и неправильное обращение с ними может привести к травмам.