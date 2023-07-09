В США протестировали первое лекарство от болезни Альцгеймера

В США после проверки одобрили внутривенный препарат Leqembi, который помогает при болезни Альцгеймера. Об этом пишет "Комсомольская правда".

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Лекарство прошло несколько тестов и исследований. Они подтвердили, что благодаря ему люди с легкими симптомами на ранних стадиях болезни на 27% медленнее теряют память.

Препарат необходимо вводить внутривенно дважды в месяц. Однако лекарство пока дорогостоящее. За годовой курс придется заплатить 26,5 тысячи долларов.