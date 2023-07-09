Кардиолог Евгения Кулакова сообщила, что изменения во внешности могут указывать на проблемы с сердцем. Ее слова приводит "Москва 24".

Например, бледная кожа, синеватый оттенок ногтей и подкожные образования вокруг глаз могут свидетельствовать о наличии сердечных проблем. Она также отметила, что сердечная недостаточность может проявляться отеками, которые будут симметричные и локализоваться на ногах.

Другие признаки, связанные с проблемами с сердцем, включают сухость кожи, уменьшение волос на голенях, а также нарушение обмена холестерина, что может проявиться в виде белых и желтоватых подкожных образований. При появлении подобных признаков рекомендуется обследоваться и получить соответствующую медицинскую помощь.