Терапевт объяснила, чем чреват храп

В храпе может впервые проявиться синдром обструктивного апноэ сна, или СОАС. Об этом "Москве 24" рассказала кардиолог, терапевт Ольга Котолупова.

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По словам специалиста, СОАС — опасное заболевание, которое может стать причиной серьезных патологий. У людей с этим синдромом мышцы мягкого неба и стенок глотки не просто вибрируют во время храпа, а иногда смыкаются. Из-за этого останавливается дыхание, в артериальной крови снижается уровень кислорода и повышается концентрация углекислого газа.

Мозг, чтобы вернуть организм к нормальное состояние, приходится прерывать отдых: открывать дыхательные пути, контролировать мускулы глотки. Это может происходить до 400-500 раз за ночь.

Апноэ во сне негативно сказывается на сердечно-сосудистой системе: возникают артериальная гипертензия, сердечная недостаточность, фибрилляция предсердий, ишемия, ночные нарушения ритма. Из-за СОАС могут развиться сахарный диабет второго типа, метаболический синдром, ожирение. Для мужчин заболевание чревато трудностями с эрекцией и хронической импотенцией.

Влияет СОАС и на состояние человека в течение дня. Из-за заболевания могут возникать усталость, сонливость. Снижается концентрация внимания, из-за чего более вероятными становятся производственные травмы и аварии на дорогах.