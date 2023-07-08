Амеба поразила мозг подростка и привела к его смерти

Пятнадцатилетий подросток в индийском штате Керала умер из-за инфекции мозга, которую вызвала амеба Naegleria fowleri, рассказал министр здравоохранения штата Вина Джордж.

© Мир24

Он сообщил, что юноша был уроженцем деревни Панавалли и заразился в загрязненных водах в районе Алаппужа на юго-востоке страны. В Минздраве предостерегли граждан от купания в загрязненной воде и отметили, что данный случай стал пятым зафиксированным в штате заражением подобной инфекцией.

«Все инфицированные пациенты умерли, а смертность от этой инфекции составила 100%», – уточнил Джордж в беседе с телеканалом News18.

Министр добавил, что случаи заражения этой амебой были зарегистрированы в разных городах штата в 2016, 2019, 2020 и 2022 годах.

Амебы Naegleria fowleri вызывают первичный амебный менингоэнцефалит. Они живут в теплой, загрязненной и стоячей воде и проникают в организм человека через нос, заражая мозг. Основные симптомы первичного амебного менингоэнцефалита – лихорадка, головная боль, рвота и судороги.