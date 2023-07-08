«Может вызвать приступы»: о каких заболеваниях говорит сухой кашель
Сухой кашель может появиться не только из-за болезни легких — он может оказаться симптомом совсем других проблем. Об этом «Вечерней Москве» рассказала врач-терапевт Татьяна Романенко.
По ее словам, при появлении сухого кашля человек первым делом подозревает, что у него проблема с легкими.
— И правда, первая причина возникновения кашля — заболевание бронхов и легких. Чтобы предупредить болезнь, нужно обратиться к врачам — терапевту, пульмонологу. Врачи назначат соответствующие обследования, — пояснила врач.
Вторая причина — заболевания ЖКТ или так называемая гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, сказала Романенко.
— В силу анатомических особенностей или неправильного образа жизни происходит выброс содержимого из желудка в пищевод, затем к гортани. Это раздражает определенные рецепторы и может вызвать приступы сухого кашля, — уверена специалист.
В этом случае она также посоветовала обратиться к врачу (терапевту или гастроэнтерологу), который даст рекомендации относительно образа жизни и назначит лечение.
Сухой кашель, как рассказала специалист, может возникнуть и из-за болезней горла.
— Нередко причиной сухого кашля становятся заболевания глотки и гортани, но такой кашель возникает параллельно с першением в горле, — сказала специалист. — Здесь поможет врач-отоларинголог или терапевт, который назначит необходимое лечение.
Также Романенко не исключила вариант возникновения сухого кашля из-за аллергической реакции — симптом появляется из-за раздражения рецепторов.