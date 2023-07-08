Врач объяснил, чем опасны электросамокаты

Эксперт центра компетенций НТИ «Бионическая инженерия в медицине» на базе СамГМУ, заведующий травматолого-ортопедическим отделением №2 клиник СамГМУ Дмитрий Кудашев перечислил самые распространенные летние травмы.

Так, довольно часто они связаны с катанием на электросамокате: пострадать могут и сами катающиеся, и пешеходы. Подробности специалист рассказал в беседе с RT.

Травмирование во время поездки на электросамокате происходит по нескольким причинам. “Во-первых, люди отказываются от амуниции. Во-вторых, не все умеют управлять самокатом, который сильно разогнался. Вдобавок люди часто выбирают неподходящие для катания места, поэтому повышается риск травмировать пешеходов”, - заявил врач Кудашев.