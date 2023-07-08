Комары могут переносить те же инфекции, что и клещи

Комары могут быть распространителями инфекционных заболеваний, которые чаще всего связаны с клещами. Об этом в беседе с URA.RU рассказал гендиректор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

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«Комары могут переносить сыпной тиф. Там список не единичный. Комары некоторую часть инфекций, которую связывают только с клещами, могут переносить. Хотя это далеко не основные переносчики, конечно. Аллергия и псевдоаллергия тоже», — сказал Николай Крючков.

Кроме того, отметил иммунолог, комары могут быть распространителями опасной лихорадки. «У нас как таковой малярии нет. Хоть мы и понимаем, что распространение ареалов идет на юг, и заразиться можно. У нас были случаи, когда даже завозили Конго-Крымскую геморрагическую лихорадку. Ее в самолете привезли», — уточнил специалист.