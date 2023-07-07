Врачи нашли в пищеводе жалующегося на тошноту пациента осьминога

В Сингапуре врачи извлекли целого осьминога из пищевода пациента, жалующегося на тошноту и рвоту. Об этом сообщает Daily Mail.

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55-летний мужчина обратился за медицинской помощью после того, как съел блюдо из морепродуктов, в состав которого входил осьминог. По словам пациента, сразу после приема пищи у него началась рвота, и он с трудом мог глотать.

Врачи сделали снимки пищевода мужчины и обнаружили, что осьминог застрял в пяти сантиметрах от гастроэзофагеального сфинктера, соединяющего желудок с пищеводом. Медики провели мужчине гастроскопию и решили протолкнуть или извлечь моллюска с помощью эндоскопа, однако попытки не увенчались успехом. Тогда врачи провели эндоскоп мимо осьминога и подцепили его с обратной стороны. Затем они щипцами схватили голову моллюска и вытащили его из пищевода.

Пациент быстро восстановился после процедуры. Его выписали из больницы через два дня.