Эксперты перечислили неочевидные симптомы теплового удара
Есть симптомы теплового удара, которые большинство, как правило, знает. О менее очевидных признаках подобного состояния сообщает издание The Sun с ссылкой на информацию Центров по контролю и профилактике заболеваний.
Раздражительность, возбужденное состояние и невнятная речь могут проявляться при тепловом ударе наравне с более "привычной" высокой температурой тела, головной болью и обильным потоотделением. Также при перегреве у людей иногда наблюдаются головокружение, тошнота и судороги.
В таком случае человека следует переместить в прохладное место, снять с него лишнюю одежду (куртка, носки) и дать прохладной воды. Помимо этого, можно охладить кожу – например, обрызгать тело и лицо той же свежей водой, обращают внимание специалисты.
Рамблер: главные новости