Есть симптомы теплового удара, которые большинство, как правило, знает. О менее очевидных признаках подобного состояния сообщает издание The Sun с ссылкой на информацию Центров по контролю и профилактике заболеваний.

Раздражительность, возбужденное состояние и невнятная речь могут проявляться при тепловом ударе наравне с более "привычной" высокой температурой тела, головной болью и обильным потоотделением. Также при перегреве у людей иногда наблюдаются головокружение, тошнота и судороги.