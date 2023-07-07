Первое лекарство от Альцгеймера одобрено в США
В США окончательно одобрили первое лекарство от болезни Альцгеймера. Об этом сообщило Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств (FDA) Минздрава страны.
Как отмечается в пресс-релизе ведомства, препарат не только борется с симптомами болезни, но и позволяет замедлить ее развитие. Дополнительные исследования FDA подтвердили его безопасность и эффективность для людей, страдающих от заболевания на ранней стадии. При этом оговаривается, что полностью излечить от болезни Альцгеймера лекарство не способно. Препарат разработали японская и американская компании.
Болезнь получила свое название по имени доктора Алоиса Альцгеймера, который в 1906 году впервые описал это заболевание. Оно «постепенно разрушает память и приводит к деградации умственных способностей», затем пациенты теряют возможность «выполнять самые простые задания», отмечается в пресс-релизе FDA. В США этим заболеванием страдают более 6,5 млн человек.