Терапевт рассказал об эффективности вакцины от менингита

Менингит опасен высокой смертностью и страшными последствиями, такими как глухота, нарушение умственного развития, паралич. О действенности вакцины от заболевания "Пятому каналу" рассказал врач-терапевт Андрей Кондрахин.

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Как он сообщил, на сегодняшний день разработана отечественная вакцина, показавшая высокую эффективность и безопасность. Однако, как и любая другая прививка, она имеет ряд незначительных побочных действий. Например, в месте введения вакцины может наблюдаться зуд и боль.

Терапевт также рассказал о том, как проходит вакцинация от менингококковой инфекции в России. По его словам, она не входит в национальный календарь профилактических прививок: ее ставят только в случае угрозы массового заболевания с учетом выявленного очага. Вместе с тем терапевт обратил внимание, что прививаться можно и добровольно, по собственному усмотрению.

Как правило, достаточно однократной вакцинации. Однако при определенных изменениях иммунитета может быть проведена и ревакцинация, обращает внимание врач.