7 зон тела, где возникают зажимы из-за подавленных эмоций

7 июля отмечается День борьбы с психосоматическими заболеваниями. Подавленные эмоции нередко становятся причиной возникновения различных недугов, переходят в мышечные боли и спазмы. Многие из нас и вовсе запрещают себе выражать чувства — позитивные или негативные. Это может привести к зажатости всего тела. Как бороться с этой проблемой и где чаще всего возникают зажимы — в материале «Вечерней Москвы».

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По словам врача-терапевта Ларисы Алексеевой, в результате подавленных эмоций зажимы чаще всего возникают в семи зонах тела.

"Напряжение бывает на лице, глазах. У человека возникают нахмуренный лоб, тяжелая гримаса. У такого человека часто болит голова, ухудшается зрение, настроение бывает переменчивым, а лицо отличается отсутствием эмоций", — рассказала врач.

Вторая зона, где напряженность усиливается, — это челюсти, горло и подбородок. Челюсть фактически всегда сжата — такие люди нередко скрипят зубами, особенно во время сна.

Чувство тяжести и напряжения может появиться в шее и даже во рту: теряется способность говорить громко, в голосе слышится неестественный тон, продолжила терапевт.

Четвертым сегментом можно назвать мышцы груди, лопаток, спины, рук. Если вы дышите не полной грудью и во время вдоха чувствуете сжатость, значит, эта область у вас зажата, отметила специалист.

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Когда человек сдерживает гнев и некоторые эмоции, потом могут возникнуть боли в спине, дискомфорт в области солнечного сплетения и диафрагмы, перечислила медик.

Живот и поясница тоже напрягаются, если долго подавлять свои эмоции. К седьмому сегменту можно отнести мышцы таза и нижних конечностей.