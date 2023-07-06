Медик рассказал, почему не стоит использовать сметану при солнечных ожогах
Руководитель учебного центра тактической медицины, доктор медицинских наук Артем Катулин рассказал, чем опасен народный метод лечения солнечных ожогов сметаной.
По словам медика, после ожога прежде всего нужно охладить кожу. В этом поможет обычная проточная вода. После лучше всего обработать участки средствами типа апполо, лиоксазин, Burn Tech, со временем уже используются и препараты на основе алоэ вера и другие увлажняющие средства. А вот от "бабушкиного" метода со сметаной нужно отказаться. Все дело в том, что жирные вещества лишь ухудшат теплоотдачу и заживление будет происходить медленнее.
Болевой синдром, по словам врача, можно устранить частыми ополаскиваниями прохладной водой и применением нестероидных противовоспалительных препаратов. А вот руками до травмированного участка лучше не дотрагиваться, пишет "Тульская служба новостей".