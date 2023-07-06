Почему не стоит использовать сметану при солнечных ожогах

По словам медика, после ожога прежде всего нужно охладить кожу. В этом поможет обычная проточная вода. После лучше всего обработать участки средствами типа апполо, лиоксазин, Burn Tech, со временем уже используются и препараты на основе алоэ вера и другие увлажняющие средства. А вот от "бабушкиного" метода со сметаной нужно отказаться. Все дело в том, что жирные вещества лишь ухудшат теплоотдачу и заживление будет происходить медленнее.