Врач рассказал, стоит ли опасаться сибирской язвы

Врач-эксперт Тимур Пестерев рассказал, грозит ли России эпидемия сибирской язвы, а также отметил, что эта болезнь может проявлять себя в разных формах: кожной, легочной или кишечной, сообщает Общественная Служба Новостей.

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По словам специалиста, широкого распространения заболевания ждать не стоит, потому что им не так просто заразиться, а заболевшие при своевременной медицинской помощи могут вылечиться. Летальный исход исключать нельзя, но исправить ситуацию помогут грамотно подобранные антибиотики.В районах, где велика вероятность заражения сибирской язвой, власти проводят вакцинацию населения. Подобные случаи заболевания были выявлены в 2022 и 2021 годах, а также ранее, но ни один из них не вызвал эпидемии, отметил эксперт.

Возбудитель сибирской язвы живет долго в скотомогильниках, а вот просто передаться от человека к человеку ему непросто. Инкубационный период длится от нескольких часов до нескольких дней, к тому же заболевшего видно невооруженным глазом, добавил Пестерев. Люди, которые хорошо питаются и имеют хороший иммунитет заболевание в случае заражения перенесут в легкой форме – кожной болезни. Септическая, самая опасная, форма встречается редко.