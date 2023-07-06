Ученые назвали напиток, повышающий либидо

Исследователи Катанийского университета установили, что красное вино улучшает сексуальную функцию у мужчин и женщин. Польза заключается в богатых антиоксидантами полифенолах, содержащихся в вине. Результаты работы были опубликованы в журнале Journal for Clinical Medicine.

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Авторы провели обзор 73 исследований, которые изучали влияние алкоголя на сексуальную жизнь людей. Как оказалось, мужчины, которые выпивают один или два бокала в день, имеют более низкий риск эректильной дисфункции, в то время как женщины имеют более высокое либидо.

По словам ученых, растительные соединения в красном вине усиливают кровоток, повышают уровень тестостерона и стимулируют половые органы.

Полифенолы также действуют как антиоксиданты, соединения, которые предотвращают окисление в организме. При окислении образуются нестабильные химические вещества, называемые свободными радикалами, которые разрушают клетки. Таким образом, антиоксиданты играют важную роль в предотвращении ряда заболеваний, таких как болезни сердца и некоторые виды рака.