Физические нагрузки позволяют снизить риск возникновения болезни Альцгеймера. Бразильские ученые провели эксперименты на грызунах и обнаружили, что активность и спорт помогают сохранить здоровье не только тела, но и мозга. Какие виды нагрузок лучше всего подходят для человека, Общественной Службе Новостей рассказал нейрофизиолог Сергей Нурисламов.

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Самыми эффективными для тренировки мозга являются сложно координационные виды спорта: художественная гимнастика, хоккей, велосипед и ролики. Особенно полезны групповые командные игры, где людям требуется взаимодействие в постоянно меняющейся ситуации. Горные лыжи, небыстрый бег по пересеченной местности тоже хорошо тренируют не только тело, но и мозг. Это гораздо эффективнее стандартных тренажеров. Пожилым людям стоит выбрать скандинавскую ходьбу, советует специалист. Она улучшает дыхательные способности легких и межреберных мышц и наименее травмоопасна.

«Как говорила одна из моих учителей профессор Лазарева, если вы увеличите движение диафрагмы хотя бы на пять сантиметров для старика, вы продлите его жизнь на пятнадцать лет», – поделился Сергей Нурисламов.

Часто психиатрические проявления у стариков начинаются не из-за атеросклероза, а из-за снижения оксигенации (наполнения кислородом крови). Сам специалист занимается серьезно фигурным катанием с целью поддержания формы. Этот вид спорта активно задействует вестибулярный аппарат, но важно постепенно делать более сложные упражнения.