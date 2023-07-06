Стал известен незаметный признак септического шока

Септический шок — падение кровяного давления, которое возникает после инфекции и может стать причиной смерти. Как понять, что есть риск этого состояния, сообщили в Национальной службе здравоохранения Великобритании.

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Септический шок может возникнуть после любого заболевания, из-за любых бактерий. Сначала человек испытывает слабость и озноб, сердце начинает биться чаще, дыхание также учащается. Может возникать потливость без явной причины, дрожь, а сердце хуже перекачивает кровь.

Не всегда септический шок очевиден: у некоторых людей его обнаружить сложно. Стоит обратить внимание на свое состояние утром. Признаками септического шок могут быть невозможность встать, головокружение, сильная сонливость, нарушения психического состояния наподобие крайнего замешательства или дезориентации. В числе признаков также диарея, рвота, холодная, бледная и липкая кожа.

В группе риска находятся новорожденные, пожилые, беременные, а также те, у кого хронические заболевания, слабый иммунитет. Шансы пережить это состояние зависят от причины инфекции и от того, сколько органов уже перестали работать. Важно и вовремя начать лечение.