Ученые связали ухудшение зрения с усилением депрессии

Ученые Тюменского государственного медицинского университета (ГМУ) установили связь между степенью потери ганглиозных клеток сетчатки и тяжестью симптомов депрессии. Потеря ганглиозных клеток, которая происходит в результате глаукомы, в свою очередь приводит к ухудшению качества зрения. Результаты исследования были опубликованы в журнале The Journal of Affective Disorders.

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Глаукома – большая группа глазных заболеваний, характеризующаяся постоянным или периодическим повышением внутриглазного давления с последующим развитием типичных дефектов зрения, снижением его остроты и атрофией зрительного нерва. Ганглиозные клетки сетчатки – важнейшая часть зрительного нерва.

Они расположены во внутреннем слое сетчатки и получают визуальную информацию, преобразуя ее в нервные импульсы, которые передаются в мозг. При глаукоме повышенное давление внутри глаза может вызвать механическую нагрузку на эти клетки, что приводит к их дегенерации.

Предыдущие работы показали, что люди с глаукомой чаще испытывают изменения настроения и когнитивные трудности – у них частота симптомов депрессии в 10 раз выше по сравнению с населением в целом. В текущей статье авторы хотели выяснить, можно ли объяснить этот повышенный риск депрессии у людей, страдающих глаукомой, потерей ганглиозных клеток сетчатки.

В исследование были включены 115 пациентов с диагнозом глаукома. Участники прошли оценку симптомов депрессии и состояния глаз. Результаты показали, что чем сильнее были повреждены ганглиозные клетки сетчатки и чем более прогрессировала глаукома, тем серьезнее были симптомы депрессии. У участников с более тяжелыми симптомами депрессии было больше повреждений ганглиозных клеток сетчатки и снижалась функциональность этих клеток.