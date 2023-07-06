Врач назвала безопасную для здоровья порцию мороженого

Врач Воробьева: частое потребление мороженного может привести к диабету
Избыточное потребление мороженного может не только навредить фигуре, но и привести к сахарному диабету. Об этом в беседе с РИАМО предупредила заведующая отделением терапии МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского Татьяна Воробьева.
По ее словам, следует употреблять не более 100 граммов этого лакомства в день, и не чаще двух-трех раз в неделю.
"Избыточное потребление мороженого может привести к развитию сахарного диабета. Оно содержит большое количество сахара, в результате чего чувство жажды будет усиливаться", — пояснила Воробьева.
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