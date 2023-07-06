Ученые объяснили урчание живота у человека перистальтикой

По словам американских экспертов, урчание в животе вызвано тем, что человек голодный. Издаваемые животом звуки объясняются перистальтикой и появляются из-за сокращения мышц, пишет "Экоправда".

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У людей есть гормоны, которые регулируют аппетит и провоцируют перистальтику. После приёма пищи в желудке запускается большое количество процессов.

При движении по ЖКТ еда перемешивается для более легкого переваривания, и появляется звук смешения жидкостей и еды