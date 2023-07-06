Выявлена связь между уровнем холестерина и деменцией

Ученые из Клиники Мэйо выяснили, что колебания уровня холестерина и триглицеридов связаны с повышенным риском развития деменции у пожилых людей. Исследование опубликовано в журнале Neurology.

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Исследователи использовали медицинские данные 11,5 тысяч человек в возрасте 60 лет и старше, у которых ранее не диагностировали болезнь Альцгеймера или деменцию. Ученые оценили показатели общего холестерина, триглицеридов, "плохого" холестерина (ЛПНП) и "хорошего" холестерина (ЛПВП) у участников как минимум в три разных дня за пять лет до начала исследования.

За участниками наблюдали в среднем 13 лет. За это время у 2473 человек развилась болезнь Альцгеймера или другая форма деменции. У участников с самыми заметными колебаниями общего холестерина риск развития деменции был на 19% выше, чем у участников с наиболее стабильными показателями. Сильные колебания уровня триглицеридов были связаны с увеличением риска деменции на 23%.

Исследователи не обнаружили связи между изменениями уровня ЛПНП и ЛПВП и повышенным риском развития деменции. Ученые сделали поправку на переменные, которые могут повлиять на риск деменции, включая пол, расу, образование и прием препаратов для снижения холестерина.