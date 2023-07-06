Ученые выяснили, симптомы каких болезней может смягчить куркума

Опыты экспертов Лиссабонского университета дали понять, что куркума, шафран, имбирь и чеснок потенциально могут быть полезны при лечении ревматизма. Однако, как пишет Nutrients, пока что доказательств недостаточно, чтобы использовать их в медицине.

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Исследователи изучили воздействие трав на ревматические заболевания: фибромиалгию, остеоартрит и ревматоидный артрит.

Итоги продемонстрировали, что в корице есть биологически активные соединения, подавляющие активность провоспалительных генов. Куркумин, основное соединение куркумы, воздействует на метаболизм арахидоновой кислоты, а также действует аналогично нестероидным противовоспалительным препаратам, которые применяются при ревматизме. Помимо того, клинические опыты с участием реальных пациентов продемонстрировали, что куркумин смягчает течение ревматизма.

Чеснок и его производные уменьшают уровни молекул, связанных с воспалением в организме: С-реактивного белка (СРБ), ИЛ-6 и ФНО-α, показали испытания. Имбирь, по словам ученых, защищает кишечник от воспаления, замедляя работу фактора некроза TNF-α. При этом экстракт имбиря снижает воспаление за счет уменьшения выработки оксида азота и простагландина E2 в модели артрита у крыс.