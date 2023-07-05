Врач назвала главные симптомы менингита
Заболевание менингитококковой инфекцией может сопровождаться специфическими симптомами, заметив которые, стоит незамедлительно обратиться к врачу. Признаки менингита назвала врач-терапевт Надежда Чернышева.
По словам Надежды Чернышевой, при менингите пациенты испытывают головную боль, повышение температуры, а также сонливость, вялость и раздражительность, передает «Вечерняя Москва».
«Также у человека может возникнуть светобоязнь или повышенная раздражительность. Поэтому, если при простуде ребенок или взрослый хочет быть в темноте, становится слишком вялым или раздражительным – это повод вызвать скорую», – рассказала Чернышева.
5 июля стало известно, что в распределительном центре Ozon в Свердловской области несколько сотрудников заболели менингитом.