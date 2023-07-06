Кардиолог назвал неочевидные симптомы инфаркта

Инфаркт может настичь не только тех, кто ведет неправильный образ жизни, но и здоровых людей. О том, какие симптомы могут быть предвестниками заболевания, Life рассказал кандидат медицинских наук, врач-кардиолог АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга) Вячеслав Колиев.

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Эксперт подчеркнул, что инфаркт - это одно из самых опасных осложнений ишемической болезни сердца. Его симптомами может быть боль в груди при физической или эмоциональной нагрузке, которая проходит сразу после отдыха или приема нитроглицерина. Насторожить должна одышка при минимальных нагрузках и в состоянии покоя, если это не следствие других заболеваний, снижение переносимости обычных физических нагрузок, появление утомляемости, слабости, головокружения, тошноты, потливости без видимых на это причин. Предвестниками инфаркта может быть нарушение ритма сердца, продолжил Колиев.

При появлении данных симптомов кардиолог призывает срочно обратиться к врачу. Для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний врач также советует проходить регулярные обследования у специалиста хотя бы раз в год.