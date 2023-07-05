Врач предупредил, что нельзя делать при укусе змеи

Летом риск встречи со змеей увеличивается. Как не нужно себя вести в случае укуса пресмыкающимся, сообщает "Российская газета" с ссылкой на мнение врача-терапевта Тимура Асанова.

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Во-первых, не стоит прижигать место укуса. Поверхностное воздействие горячим предметом не способно снизить действие проникшего в кровь яда.

Во-вторых, нельзя отсасывать яд из раны. Это действие может ухудшить состояние пострадавшего или его спасителя, так как в данном случае яд попадает в организм человека через слизистую рта.

В-третьих, крайне не рекомендуется накладывать жгут, делать разрезы и насечки вокруг раны. Расположенный выше места укуса жгут лишь спровоцирует гангренозные явления и повысит риск наступления летального исхода.