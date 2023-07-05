Онколог Копосов рассказал, чем грозит несвоевременное лечение рака
Злокачественные опухоли крайне важно начинать лечить сразу же после постановки диагноза. Что грозит пациенту в обратном случае, "Известиям" рассказал врач-онколог Павел Копосов.
По словам специалиста, за несколько недель рак может перейти из одной стадии в другую. Процесс образования злокачественной опухоли начинается с мутации в клетке, вследствие чего последняя теряет способность к самоуничтожению и начинает делиться в геометрической прогрессии.
Онколог обратил внимание, что с возрастом вероятность образования мутаций увеличивается, в связи с чем возраст старше 50 лет принято считать одним из главных факторов риска. К ним таже относятся курение, гепатит В и С, работа на вредных производствах. Играет роль и анамнез пациента.
При отсутствии лечения опухоль прорастает в соседние органы и ткани, а ее частички начинают распространяться по всему организму. В результате он полностью поражается раковыми опухолями, и пациент умирает от полиорганной недостаточности, объяснил течение болезни Павел Копосов.
Так как скорость роста злокачественных клеток в каждом случае индивидуальна, нельзя спрогнозировать, за какой промежуток времени она достигнет смертельных для пациента размеров, отметил врач.
Лучше всего лечению поддаются обнаруженные на ранних стадиях онкологические заболевания. Однако зачастую они протекают бессимптомно, поэтому обнаружить опухоль без обращения к профильному специалисту почти невозможно, предупредил онколог.