Злокачественные опухоли крайне важно начинать лечить сразу же после постановки диагноза. Что грозит пациенту в обратном случае, "Известиям" рассказал врач-онколог Павел Копосов.

По словам специалиста, за несколько недель рак может перейти из одной стадии в другую. Процесс образования злокачественной опухоли начинается с мутации в клетке, вследствие чего последняя теряет способность к самоуничтожению и начинает делиться в геометрической прогрессии.

Онколог обратил внимание, что с возрастом вероятность образования мутаций увеличивается, в связи с чем возраст старше 50 лет принято считать одним из главных факторов риска. К ним таже относятся курение, гепатит В и С, работа на вредных производствах. Играет роль и анамнез пациента.

При отсутствии лечения опухоль прорастает в соседние органы и ткани, а ее частички начинают распространяться по всему организму. В результате он полностью поражается раковыми опухолями, и пациент умирает от полиорганной недостаточности, объяснил течение болезни Павел Копосов.

Так как скорость роста злокачественных клеток в каждом случае индивидуальна, нельзя спрогнозировать, за какой промежуток времени она достигнет смертельных для пациента размеров, отметил врач.