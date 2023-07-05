Врач объяснила, почему мужчины тяжелее переносят болезнь

Врач Романенко объяснила, почему мужчины переносят болезнь тяжелее женщин
Недомогание с невысокой температурой женщины и мужчины, как правило переносят по-разному. Почему так происходит, изданию "ФедералПресс" объяснила терапевт Татьяна Романенко.
По словам специалиста, все дело в гормонах. Женские половые гормоны обладают противовоспалительным действием, антистрессовой активностью, то есть они защищают сосуды от различных неблагоприятных факторов. С этим может быть связана разница в восприятии недуга, предполагает врач.
"Женщины могут реагировать на какие-то пустяковые вещи достаточно ярко, но это не приведет к какой-то сердечно-сосудистой катастрофе. А мужчины вроде никак внешне не реагируют, но из-за тихих переживаний может случиться инфаркт, – прокомментировала она.
Помимо этого, считается, что эстрогены влияют на скорость и адекватность иммунной реакции, в то время как тестостерон никак не помогает организму выздороветь.
Согласно еще одной точке зрения, мужчины лучше переносят низкие температуры, а при незначительном ее повышении реакция организма ухудшается. Как объяснила Татьяна Романенко, если температура повышается, нужно повысить и теплоотдачу. С этой целью сосуды расширяются, выделение теплоты из организма увеличивается, и он, таким образом, начинает остывать. У мужчин же описанный механизм менее выражен, резюмировала эксперт.