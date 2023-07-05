Врач объяснила, почему мужчины тяжелее переносят болезнь

Недомогание с невысокой температурой женщины и мужчины, как правило переносят по-разному. Почему так происходит, изданию "ФедералПресс" объяснила терапевт Татьяна Романенко.

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По словам специалиста, все дело в гормонах. Женские половые гормоны обладают противовоспалительным действием, антистрессовой активностью, то есть они защищают сосуды от различных неблагоприятных факторов. С этим может быть связана разница в восприятии недуга, предполагает врач.

"Женщины могут реагировать на какие-то пустяковые вещи достаточно ярко, но это не приведет к какой-то сердечно-сосудистой катастрофе. А мужчины вроде никак внешне не реагируют, но из-за тихих переживаний может случиться инфаркт, – прокомментировала она.

Помимо этого, считается, что эстрогены влияют на скорость и адекватность иммунной реакции, в то время как тестостерон никак не помогает организму выздороветь.