Если у человека высокая температура, запущенная простуда, а также если он плотно пообедал или выпил алкогольный напиток, париться в бане ему противопоказано. Об этом в программе "Доктор 24" рассказала терапевт ЦКБ управления делами президента Екатерина Кабаненко.

По словам специалиста, нет показаний для бани, где воздух влажный, или сауны, где он сухой. Однако стоит учитывать ряд нюансов перед тем как пойти париться. При простуде баня может помочь выздороветь, но стадия болезни не должна быть активной. При высокой температуре, кашле, насморке и боли в горле, когда иммунитет понижен, баня может только усилить заболевание.

Не стоит идти в баню и после плотного приема пищи или на полностью пустой желудок. Грамотнее будет съесть что-то легкое наподобие курицы, индейки, салата или супа минимум за два часа до похода туда.

По слова Кабаненко, при пищеварении кровь приливает к желудку и кишечнику. Когда человек парится, она приливает к коже. Из-за этого может закружиться голова, начаться плохое самочувствие.

В бане человек теряет влагу, ее нужно восполнять. Однако для этого не подойдут алкогольные напитки и тонизирующие чаи. Они выводят электролиты, из-за чего становится выше артериальное давление. Лучше пить минеральную воду, а также травяные чаи, которые успокаивают нервную систему.