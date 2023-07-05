Как правило, стоматологи советуют чистить зубы минимум дважды в день – утром и вечером. Как оказалось, несоблюдение простого правила грозит неприятными последствиями для здоровья, сообщает издание The Sun с ссылкой на результаты исследования.

Так, ученые обнаружили, что отказ от чистки зубов перед сном повышает риск развития осложнений сердечно-сосудистой системы, в том числе стенокардии, аритмии и инфаркта миокарда.

В рамках проведения эксперимента его авторы пригласили к участию более 1 600 человек в возрасте от 20 лет и старше, которые на протяжении последних 4-х лет обращались в стоматологические клиники за различными видами услуг. Их разделили на несколько групп: одни добровольцы чистили зубы 2 в день, другие – только утром, третьи – только по вечерам (перед тем, как отправиться спать).