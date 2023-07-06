Врач перечислил продукты, которые вызывают рак

Хирург-уролог, онкоуролог, кандидат медицинских наук Марк Гадзиян перечислил продукты, в которых нет ничего полезного, более того - состав делает их источником для питания раковых клеток. Как правило, эта еда содержит большое количества сахара (зачастую скрытого) и транжиры.

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Врач отметил, что надо понимать риски, периодически позволяя себе "конфетку".

"Гликемический индекс конфет составляет 100 единиц. А значит, все съеденное сразу же трансформируется в жир. Сахар же - это не только белый яд, но и отличная среда для питания раковых клеток", - пишет кандидат медицинских наук в своем Telegram-канале.

Особый разговор - магазинные соусы, к которым в принципе потребители относятся несерьезно - дескать, разве может навредить небольшая порция кетчупа и майонеза с шашлыком.

Как отметил Марк Гадзиян, несколько ложек майонеза "сведут на нет всю пользу овощного салата". Кетчуп же представляет собой смесь скрытых сахаров, соли, усилителей вкуса, консервантов и стабилизаторов.

"В пачке кетчупа пятую часть объема составляет сахар. А в более дешевых соусах содержатся трансжиры", - предупредил доктор.

Стоит хорошо задуматься, прежде чем использовать для блюд дешевый маргарин. Такой продукт невозможно получить без нагревания и добавления химикатов. Маргарин и пальмовое масло содержат в составе трансжиры и радикалы. Последние преждевременно изнашивают сердце, сосуды, могут вызывать болезнь Альцгеймера, ожирение и онкологию.