Стоматолог рассказал, как долго можно жевать жвачку

Врач-стоматолог Халед Касем рассказал, сколько времени можно жевать жвачку и что будет, если держать ее во рту слишком долго.

© unsplash.com

Слова медика приводит издание DailyMail.

По словам стоматолога, жевательные резинки без сахара снижают риск кариеса и укрепляют мышцы лица, однако слишком долгое их пережевывание чревато разрушением зубов и развитием некоторых заболеваний челюсти. Эмаль начинает стираться. Это называется деминерализацией. Без эмали зубы становятся подвержены образованию кариеса.

Кроме того, жевательная резинка может ухудшить состояние височно-нижнечелюстных суставов, если у человека они были травмированы.