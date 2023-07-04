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Хирург Умнов назвал опасные причины трещин на пятках

Трещины на пятках могут сигнализировать о развитии серьезных заболеваний. Об этом заявил изданию LIFE.ru хирург Александр Умнов.

По словам медика, трещины могут появляться на стопах из-за отсутствия правильного ухода, курения, несбалансированного питания, нехватки жидкости в организме и физических нагрузок.

Помимо безобидных причин, данный симптом может указывать на нарушение гидролипидного баланса кожи, которое происходит из-за снижения выработки коллагена и эластина, развитие сахарного диабета, микоза, авитаминоза или анемии.

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Кроме того, через трещины можно заразиться инфекциями, что при отсутствии лечения приведет к образованию язв и нагноений. Это может произойти, если надеть открытую обувь на улицу, ходить босиком в бассейне, спортзале или на природе.

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