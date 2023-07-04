Ученые обнаружили белок, который может предотвратить деменцию

Исследователи из Калифорнийского университета в Сан-Франциско открыли способ улучшить работу мозга у пожилых обезьян. В этом помогла инъекция белка, который называется klotho, пишет The Daily Mail.

В эксперименте участвовали 18 макак-резусов. Они похожи на людей и в старости тоже нередко сталкиваются с ухудшением мозговой деятельности. Для исследования выбрали макак, которым было 22 года. Это эквивалентно 65 годам для человека.

Одна группа приматов получила укол klotho. Это позволило обезьянам лучше выполнить тесты, которые требовали запомнить, где находятся лакомства.

Организм человека вырабатывает белок klotho самостоятельно, однако с возрастом его может стать меньше в пять раз. Ученые предполагают, что восполнение количества klotho с помощью инъекций способно хорошо повлиять на когнитивные способности людей. Исследователи планируют подтвердить гипотезу экспериментально.