Эндокринолог назвала последствия пивного живота у мужчин

Эндокринолог Зухра Павлова рассказала о том, какой живот у мужчин представляет угрозу для жизни и как ее избежать.

«Избыток висцерального жира для мужчин очень опасен. Ведь это вовсе не косметический дефект, а опасное ожирение. А вы знаете, что влечет за собой ожирение: инфаркт миокарда, инсульт, метаболический синдром, сахарный диабет», – рассказала врач в своем телеграм-канале.

По ее словам, опасным живот считается при обхвате в талии более 94 сантиметров. У мужчин с таким животом резко возрастает шанс получить инвалидность в будущем.

При наличии «опасного живота», Павлова рекомендует обратиться к эндокринологу. Также стоит предпринимать самостоятельные шаги: начать больше двигаться, следить за питанием. В качестве повышенной физической нагрузки можно отжиматься, в течение дня приседать, гулять пешком в быстром темпе 40 минут и более или же ходить в спортзал. Кроме того, следует отказаться от употребления пирожных, пончиков, пицц, бургеров, майонеза, различных снеков и алкоголя.