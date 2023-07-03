Терапевт объяснила, почему в жару хочется спать

Врач-терапевт Татьяна Романенко рассказала, почему в жару хочется спать. По ее словам, в теплое время года в организме замедляются физиологические процессы, поэтому человеку хочется спать и это вполне нормально.

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Когда жарко, организм пытается приспособиться к этой температуре и охладиться, поэтому замедляет процессы обмена веществ и уменьшает теплопродукцию.

Эксперт заявила, что в жаркую походу стоит пить больше воды. В результате увеличится потоотделение, и организм охладится, пишет Радио «Комсомольская правда» со ссылкой на «Москву 24».